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11:55, 8 февраля 2023Мир

В Турции отправились спасать семью россиян из-под завалов

Экстренные службы Турции выехали на место, где под завалами могут оказаться 4 россиянина

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Спасатели выехали на место обрушения здания в провинции Хатай в Турции, где сообщается об обнаружении четырех россиян. Предположительно, они оказались под завалами в результате землетрясения, пишет РИА Новости.

Предполагается, что экстренные службы отправились спасать семью россиян Аталая и Ирину Эрйетли с двумя малолетними детьми.

По словам знакомых семьи, россияне заблокированы внутри разрушенного здания в городе Хатай на юге страны, они уже двое суток обходятся без воды и еды. В момент землетрясения соотечественники находились в жилом доме на первом этаже.

6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, но толчки продолжаются до сих пор. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали повторные толчки. По имеющимся данным, число жертв достигло 7108 человек. Ранения получили более 40 тысяч граждан.

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Виктория Кондратьева
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