В Турции отправились спасать семью россиян из-под завалов
Спасатели выехали на место обрушения здания в провинции Хатай в Турции, где сообщается об обнаружении четырех россиян. Предположительно, они оказались под завалами в результате землетрясения, пишет РИА Новости.
Предполагается, что экстренные службы отправились спасать семью россиян Аталая и Ирину Эрйетли с двумя малолетними детьми.
По словам знакомых семьи, россияне заблокированы внутри разрушенного здания в городе Хатай на юге страны, они уже двое суток обходятся без воды и еды. В момент землетрясения соотечественники находились в жилом доме на первом этаже.
6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, но толчки продолжаются до сих пор. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали повторные толчки. По имеющимся данным, число жертв достигло 7108 человек. Ранения получили более 40 тысяч граждан.