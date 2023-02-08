Российская семья с малолетними детьми оказалась под завалами в Турции

Российская семья с двумя детьми оказалась внутри разрушенного здания в Турции

Российская пара Аталай и Ирина Эрйетли с двумя малолетними детьми оказалась под завалами жилого дома в Турции после землетрясения. Подробности публикует MK.RU.

Уточняется, что речь идет о супругах с двумя сыновьями, которым 2,5 и 4 года. По словам знакомых семьи, россияне заблокированы внутри разрушенного здания в городе Хатай на юге страны, они уже двое суток обходятся без воды и еды. В момент землетрясения соотечественники находились в жилом доме на первом этаже. Вместе с ними были родители Аталая, их из-под завалов смог вытащить старший сын, пожилые люди были госпитализированы с переломами.

Согласно показаниям соседей, которые используют тепловизоры для поиска выживших, семья Эрйетли еще жива, однако без специального подъемного крана разобрать завалы не удается. «Мы звонили в местное МЧС, нам сказали, что семья занесена в список ожидающих помощи. Но, по их словам, в тот район еще не доехала ни одна профессиональная бригада. Хотя Хатай — это не село, а крупный город. Их дом находится в самом центре, — рассказали друзья супружеской пары. — Мы звонили в МИД, но не смогли дозвониться. Ни одно консульство не дает ответа».

Ранее российская путешественница, находящаяся в турецкой Аланье, рассказала о последствиях землетрясения и раскрыла реальную обстановку в стране после катаклизма. По ее словам, подземные толчки ощущаются в городе примерно каждые полчаса, из-за чего работать и учиться некомфортно.

6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали повторные толчки. По имеющимся данным, число жертв достигло 6234 человека. Ранения получили более 37 тысяч граждан.