Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:14, 8 февраля 2023Мир

Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек

Управление по ЧС Турции: число жертв землетрясения достигло 6234 человека

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Число жертв землетрясения в Турции достигло 6234 человека. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на турецкое Управление по по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

«Погибли 6 234 человека и 37 011 граждан ранены на данный момент», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы по теме:
Погребенные заживо Под завалами в Турции найдены живыми 187 человек
Погребенные заживоПод завалами в Турции найдены живыми 187 человек
28 октября 2011
В Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение. Страшные кадры катастрофы, унесшей тысячи человеческих жизней
В Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение.Страшные кадры катастрофы, унесшей тысячи человеческих жизней
6 февраля 2023

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 5 894 человек.

6 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный недельный траур до 12 февраля в связи с землетрясением. Турецкий лидер сообщил об этом в Twitter.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Помимо Сирии и Турции, колебания ощущались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек
Патрушев рассказал о деградации Афганистана после «хаоса» США
Стало известно о смерти командира НМ ЛНР Мангушева
Российская семья с малолетними детьми оказалась под завалами в Турции
В России предложили изменить порядок выплаты пособий для безработных
Художник подал в суд на группу Megadeth из-за обложки альбома коллектива
Врач предупредила об опасности походов в туалет «на всякий случай»
Протестанты в Англии предложили называть бога гендерно-нейтральным термином
Главного госинспектора Ростехнадзора Карелии задержали за получение взятки
Хирург назвал россиянкам распространенные пластические операции на грудь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.