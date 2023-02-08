Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек

Управление по ЧС Турции: число жертв землетрясения достигло 6234 человека

Число жертв землетрясения в Турции достигло 6234 человека. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на турецкое Управление по по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

«Погибли 6 234 человека и 37 011 граждан ранены на данный момент», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 5 894 человек.

6 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный недельный траур до 12 февраля в связи с землетрясением. Турецкий лидер сообщил об этом в Twitter.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Помимо Сирии и Турции, колебания ощущались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.