Число погибших при землетрясении в Турции снова возросло

Вице-президент Октай: число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5 894 человек

Количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 5 894 человек. Об этом сообщает вице-президент страны Фуат Октай, передает РИА Новости.

По его словам, число пострадавших достигло 34 810 человек.

6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

После президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в десяти провинциях Турции, затронутых землетрясением, чрезвычайное положение на три месяца.

7 февраля официальный представитель генерального секретаря организации объединенных наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН направит 25 миллионов долларов гуманитарной помощи жителям Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясений.