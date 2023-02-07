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23:33, 7 февраля 2023Мир

ООН направит 25 миллионов долларов гуманитарной помощи жителям Турции и Сирии

ООН направит $25 млн гумпомощи жителям Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясения
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Официальный представитель генерального секретаря организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что ООН направит 25 миллионов долларов гуманитарной помощи жителям Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясений. Его слова приводит ТАСС.

«В связи с серией землетрясений на юге Турции и севере Сирии ООН выделяет грант в размере 25 миллионов долларов для содействия скорейшему оказанию гуманитарной помощи», — подчеркнул Дюжаррик.

Накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 5 434 человек. По словам главы Минздрава, число пострадавших достигло 31 777 человек.

6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Число жертв землетрясения, которое произошло 6 февраля в Сирии, достигло 1,5 тысячи человек, еще более 3,5 тысячи ранены.

Марина Совина
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