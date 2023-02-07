Красный Крест заявил, что число жертв землетрясения в Сирии достигло 1,5 тысячи человек

Число жертв землетрясения, которое произошло 6 февраля в Сирии, достигло 1,5 тысячи человек. Об этом заявил глава делегации Международной федерации Красного креста (МФКК) в Сирии Мадс Бринч Хансен, пишет РИА Новости.

«По последним данным, в Алеппо, Латакии и Хаме обрушилось 175 зданий. Погибло 1 509 человек и 3 548 были ранены», — рассказал представитель федерации. Он уточнил, что на данный момент сотни людей числятся пропавшими без вести. По слова Хансена, в течение следующих суток число жертв резко возрастет.