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13:30, 7 февраля 2023Мир

Число жертв землетрясения в Сирии достигло 1,5 тысячи

Красный Крест заявил, что число жертв землетрясения в Сирии достигло 1,5 тысячи человек

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Число жертв землетрясения, которое произошло 6 февраля в Сирии, достигло 1,5 тысячи человек. Об этом заявил глава делегации Международной федерации Красного креста (МФКК) в Сирии Мадс Бринч Хансен, пишет РИА Новости.

«По последним данным, в Алеппо, Латакии и Хаме обрушилось 175 зданий. Погибло 1 509 человек и 3 548 были ранены», — рассказал представитель федерации. Он уточнил, что на данный момент сотни людей числятся пропавшими без вести. По слова Хансена, в течение следующих суток число жертв резко возрастет.

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Виктория Кондратьева
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