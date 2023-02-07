Российская туристка раскрыла реальную обстановку в Турции после землетрясения

Россиянка рассказала о подземных толчках каждые полчаса в Турции после землетрясения

Находящаяся в Турции российская туристка рассказала о последствиях землетрясения и раскрыла реальную обстановку в стране после катаклизма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам соотечественницы, в настоящее время она находится примерно в 400 километрах от эпицентра землетрясения — в курортном городе Аланья в центральной части средиземноморского побережья страны. Подземные толчки ощущаются в городе примерно каждые полчаса, из-за чего работать и учиться некомфортно.

«Мы поселились в пятиэтажном доме на последнем этаже. Понятно, что, если снова начнет сильно трясти, нужно спасать себя и документы. Но и бегать каждые 15 минут с пятого этажа на улицу смысла не вижу», — высказались россиянка. Она не знает, была ли система оповещения, поскольку не имеет местной сим-карты, а предупреждения приходили по СМС.

Девушка отметила, что в районе, где она остановилась, все дороги и здания целы, жертв нет. «Нас просто серьезно потрясло, я проснулась от ощущения, что качается кровать. Дом ходил ходуном секунд 20, потом все затихло, — вспоминает соотечественница. — Я живу по сути на отшибе, наш район не был в эпицентре, трудно заметить перемены в настроении людей. В чатах города, конечно, переживают. Многим, да и мне, кажется, что толчки продолжаются».

Ранее МИД РФ призвал россиян отказаться от путешествий в центральную и южную части Турции из-за произошедшего там землетрясения. В ведомстве сообщили, что в данных регионах сохраняется повышенная сейсмическая активность.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Позже также было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны. По последним данным, в результате погиб 3381 человек, еще 20 424 человека получили различные травмы.