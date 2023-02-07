Россиян призвали отказаться от поездок в ряд регионов Турции

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в центральную и южную части Турции

МИД РФ призвал российских туристов воздержаться от поездок в ряд регионов Турции. Информация об этом в четверг, 7 февраля, появилась в Telegram-канале консульского департамента министерства.

В ведомстве уточнили, что россиянам стоит отказаться от планов на отдых в центральной и южной части Турции в ближайшее время из-за произошедшего там землетрясения. «В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок в провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что для организованных путешественников, находящихся в настоящее время в Турции, открыта горячая линия ассоциации «Турпомощь», где отдыхающим в случае необходимости будет оказана экстренная помощь. «Туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в ситуационно-кризисный центр МИД России», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что семья российских путешественников, отдыхавших в турецком городе Анталья, благополучно пережила землетрясение, но оказалась заперта на разрушенной заправке. На помощь пострадавшим пока никто не приходит, поскольку спасатели задействованы на тех участках, которые более всего пострадали.

Утром 6 февраля в Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в результате погиб 3381 человек, еще 20 424 человека получили различные травмы.