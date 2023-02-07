Российская семья пережила землетрясение в Турции и оказалась заперта на заправке

Семья россиян оказалась заперта в разрушенном турецком городе без электричества и лекарств

В турецком городе Анталья семья россиян смогла благополучно пережить землетрясение, но оказалась заперта на заправке без связи с родными. Об этом рассказал «Комсомольской правде» их родственник Роман Лазарев.

По словам собеседника издания, его тетя и дядя смогли выбраться из треснувшего здания, однако теперь они заперты на разрушенной заправке, где отсутствуют бензин и электричество. Кроме того, мужчина является диабетиком, и необходимых лекарств у него нет.

Отмечается, что на помощь пострадавшим никто не приходит. Лазарев предполагает, что масштабы бедствия слишком велики, и спасательные силы брошены на те участки страны, которые более всего нуждаются в поддержке.

«Их (тетю и дядю — прим. «Ленты.ру») там пустили в машину погреться. Шел сильный дождь, останься они на улице, точно бы промокли и заболели. Есть проблема с вылетами и выездами. Потому что разрушен аэропорт, разрушены заправки. Невозможно заправиться. Они пытались у кого-то попросить бензин всю ночь, но не получилось. У них там нет электричества, все телефоны сели», — рассказал мужчина.

Утром 6 февраля в Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в результате погиб 3381 человек, еще 20 424 человека получили различные травмы.