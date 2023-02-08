Россиянин порезал пятимесячную дочь из-за пропившей детское пособие жены

Житель Амурска избил и порезал пятимесячную дочь из-за жены, пропившей детское пособие

Житель Амурска избил и порезал пятимесячную дочь в отместку жене, которая пропила детское пособие без него. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

По информации издания, денежные средства поступили на карту 20-летней россиянке. На них она купила себе пиво, а отцу ребенка водку. В ночи запасы алкоголя закончились, и девушка отправилась в магазин, не предупредив мужа.

Проснувшись, молодой отец отправился ее искать по соседям и знакомым. Все его попытки не имели успеха, поэтому он разозлился и набросился с кулаками на маленькую дочь.

Избитую девочку обнаружили соседи и вызвали медиков и полицейских. Отца арестовали на пятеро суток, в его организме нашли наркотические вещества. Ребенка забрала бабушка.

Жалобы на пару поступали и до случившегося. Поженившись, 20-летние жители Амурска нигде не работали и, по словам соседей, употребляли запрещенные вещества.

6 февраля в Волгоградской области скончался ребенок, выпавший из окна, пока его мать выпивала в баре.

Утром 2 февраля прохожие в городе Волжский Волгоградской области обнаружили под окнами пятиэтажки ребенка и обратились в полицию. Там выяснили, что накануне вечером 41-летняя мать мальчика употребила алкоголь, уложила сына спать и отправилась с подругой в бар. Мальчик, выпав из окна, пролежал в снегу несколько часов.