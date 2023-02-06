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09:16, 6 февраля 2023Россия

Скончался выпавший из окна сын выпивавшей до утра в баре россиянки

В Волгоградской области скончался ребенок, выпавший из окна, пока его мать была в баре

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Волгоградской области скончался ребенок, выпавший из окна, пока его мать выпивала в баре. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления (СК), текст заявления приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что утром 2 февраля прохожие в городе Волжский Волгоградской области обнаружили под окнами пятиэтажки ребенка и обратились в полицию. Там выяснили, что накануне вечером 41-летняя мать мальчика употребила алкоголь, уложила сына спать и отправилась с подругой в бар.

Сколько времени мальчик провел на земле после того, как выпал из окна, неизвестно. «Несмотря на оказание квалифицированной помощи, накануне ребенок скончался в лечебном учреждении от полученной при падении черепно-мозговой травмы», — приводит агентство сообщение СК. Россиянка уже признала вину. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в российской больнице после недели в коме умер сбитый пьяным водителем мальчик.

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Марк Леонов
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