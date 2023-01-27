В российской больнице после недели в коме умер сбитый пьяным водителем мальчик

В больнице умер восьмилетний мальчик, сбитый пьяным водителем в Керчи

В ночь на 27 января в больнице в Крыму умер восьмилетний мальчик, сбитый пьяным водителем в Керчи. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщает «КП — Крым».

После ДТП врачи диагностировали у мальчика разрыв печени, повреждение грудной клетки, которое привело к развитию сердечной недостаточности, а также сильный отек головного мозга. Пострадавший больше недели провел в коме, но так и не пришел в сознание. Накануне его мать сообщила изданию, что состояние ребенка ухудшилось.

Авария произошла в среду, 18 января. Мужчина за рулем BMW сбил двух мальчиков восьми и девяти лет около входа в один из скверов Керчи возле улицы Первой пятилетки. После ДТП водитель скрылся. Детей госпитализировали в больницу с различными травмами. Жизни второго пострадавшего ребенка ничего не угрожало.

Фото: МВД по Республике Крым

Впоследствии сотрудники ГИБДД нашли иномарку с ее владельцем внутри. Им оказался ранее судимый 42-летний местный предприниматель. Мужчина был лишен водительских прав, однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль, сообщил региональный Следственный комитет в своем Telegram-канале. Подозреваемый признал свою вину.

25 января в Казани автомобиль сбил переходящую дорогу по зебре женщину с тремя детьми семи, пяти и трех лет. Пострадавших доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

