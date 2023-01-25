В российском городе автомобиль сбил женщину с тремя детьми

В Казани водитель Lada сбил переходящую дорогу по зебре женщину с тремя детьми

В Казани автомобиль сбил переходящую дорогу по зебре женщину с тремя детьми. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) по Республике Татарстан.

По данным правоохранителей, авария в российском городе произошла вечером во вторник, 24 января. Женщина 26 лет с тремя детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент 28-летний водитель Lada сбил их на дороге.

Россиянку с тремя детьми доставили в больницу. Пострадали ее дети семи, пяти и трех лет. После аварии следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве водитель автомобиля Porsсhe сбил трех человек, которые находились на тротуаре. О состоянии пострадавших не сообщалось.

