Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 25 января 2023Россия

В российском городе автомобиль сбил женщину с тремя детьми

В Казани водитель Lada сбил переходящую дорогу по зебре женщину с тремя детьми

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Казани автомобиль сбил переходящую дорогу по зебре женщину с тремя детьми. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) по Республике Татарстан.

По данным правоохранителей, авария в российском городе произошла вечером во вторник, 24 января. Женщина 26 лет с тремя детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент 28-летний водитель Lada сбил их на дороге.

Россиянку с тремя детьми доставили в больницу. Пострадали ее дети семи, пяти и трех лет. После аварии следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве водитель автомобиля Porsсhe сбил трех человек, которые находились на тротуаре. О состоянии пострадавших не сообщалось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В России раскрыли последствия поставок американских танков на Украину
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Россиянин задушил полотенцем 78-летнюю бабушку и попал под следствие
Обвиненного в домашнем насилии соавтора «Рика и Морти» уволили из проекта
В российском городе автомобиль сбил женщину с тремя детьми
Названа цена самых дешевых арендных квартир в Москве
Мастер оставил девушку с ногтями в виде таблеток вместо френча
Россиянам раскрыли опасность звонков в мессенджерах с телефонными кодами США
Овечкин высказался о своем состоянии после травмы
Украинец попытался вывезти из России в Польшу более миллиона рублей и попался
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.