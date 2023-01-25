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07:28, 25 января 2023Россия

В Москве водитель Porsсhe сбил трех человек на тротуаре

На юго-востоке Москвы водитель Porshe сбил трех человек на тротуаре

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

На юго-востоке Москвы водитель автомобиля Porsсhe сбил трех человек, которые находились на тротуаре. Об этом сообщили в столичном главке МВД, пишут «Известия».

По данным ведомства, авария произошла на улице Нижние Поля близ дома 21. О состоянии пострадавших не сообщается, из-за аварии у иномарки поврежден передний бампер. На место прибыли оперативные службы.

В Telegram-канале Дептранса Москвы говорится, что на юго-востоке Москвы автомобиль въехал в группу людей. Там не уточнили число пострадавших. Департамент сообщил, что сейчас выясняются обстоятельство происшествия и информация о пострадавших.

Ранее в Кургане водитель Audi сбил двух детей. Несовершеннолетние в возрасте семи и девяти лет возвращались домой от бабушки и переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Их госпитализировали.

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Анастасия Шейкина
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