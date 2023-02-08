Разработан имитирующий клеточный рецептор биосенсор

ACS Synthetic Biology: создан синтетический клеточный биосенсор

Ученые Корнеллского университета разработали синтетический биосенсор, который имитирует свойства молекул, встроенных в клеточную мембрану. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Synthetic Biology.

Белки внутри клеточных мембран выполняют множество важных функций, включая связь с окружающей средой, катализ химических реакций и перемещение соединений и ионов через мембраны. Когда рецептор мембранного белка активируется, заряженные ионы перемещаются по мембранному каналу, запуская биохимические реакции внутри клетки, позволяя ей выполнять свои функции.

Исследователи создали биосенсор, состоящий из полиэлектролита (проводящего полимера) PEDOT:PSS и опоры, которые вместе действуют как электрическая цепь, контролируемая компьютером. Слой молекул липидов (жиров), который образует мембрану, лежит поверх полимера, а интересующие белки, которые образуют механочувствительный ионный канал (MscL) с большой проводимостью, помещены в этот слой.

Эксперименты показали, что MscL принимает правильную ориентацию, остается подвижным в SLB и активен на поверхности полиэлектролита. Биосенсорное устройство, созданное таким образом, позволяет как контролировать и регулировать физиологические процессы, так и разрабатывать новые аналитические инструменты для идентификации мишеней для лекарств и изучения новых функциональных возможностей белков.