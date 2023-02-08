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15:01, 8 февраля 2023Экономика

В России резко сократилось производство бытовой техники

ИРПЭ: производство бытовой техники в России сократилось на 40 процентов в 2022 году

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Производство бытовой техники в России резко упало на 40 процентов в 2022 году, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ).

Сокращение связано с тем, что иностранные бренды, у которых были заводы в России, остановили свою работу. Также у компаний возникли трудности с поставкой зарубежных комплектующих. По оценкам экспертов, в пятерку крупнейших производителей крупной бытовой техники и электроники, которые локализованы в России, входят LG, Electrolux, Indesit, Bosch и Samsung.

Все они объявили о приостановке поставок или о том, что поставили на паузу работу в России. На продукцию этих брендов в стране приходилось около 30-40 процентов продаж крупной бытовой техники в денежном и натуральном выражении в зависимости от категории.

Ранее сообщалось, что российское подразделение покинувшей страну шведской компании Electrolux весной планирует запустить собственный бренд бытовой техники Vard. Разрабатывают новую линейку техники будут специалисты бывшего сервисного центра Electrolux.

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Платон Щукин
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