Российский офис Electrolux запустит свой бренд бытовой техники

«Ъ»: российский офис Electrolux весной запустит свой бренд бытовой техники Vard

Российское подразделение покинувшей страну шведской компании Electrolux весной планирует запустить собственный бренд бытовой техники Vard. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, разрабатывают новую линейку техники будут специалисты бывшего сервисного центра Electrolux. Продукция будет ориентирована на средний ценовой сегмент, однако в перспективе компания планирует выйти в премиум.

Отмечается, что руководство Vard привлечет для проекта стороннее финансирование, однако источники «Коммерсанта» уверены, что на счетах Electrolux в России осталось несколько миллиардов рублей, которые компания может использовать, чтобы запустить новое производство.

Ранее сообщалось, что с начала года в России резко вырос спрос на услуги по ремонту бытовой техники и гаджетов, также растут продажи восстановленных смартфонов. Тенденцию, в частности, фиксируют представители сервисов, в которых размещаются предложения по ремонту.