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00:00, 9 февраля 2023Экономика

Во Франции заявили о разрушении мирового рынка нефти

Глава TotalEnergies Пуянне заявил, что единого глобального рынка нефти больше нет

Фото: Viktor Hesse / Unsplash

Единого глобального рынка нефти больше не существует, он состоит из нескольких отдельных, заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне. Его слова приводит ТАСС.

«Мы разделяем рынок между Европой, которая вводит эмбарго и потолки цен, и еще несколькими рынками», — пояснил он свое высказывание о разрушении единого рынка. Пуянне добавил, что российская нефть находит новые каналы сбыта, отправляя сырье в Китай и Индию. «Но что касается российских нефтепродуктов — куда они будут направлены? Африка, Южная Америка? Это загадка», — отметил глава TotalEnergies.

Пуянне считает, что спрос на нефть в мире продолжает расти и он должен быть обеспечен достаточным предложением. По его мнению, стабильными поставщиками на рынке нефти остаются страны ОПЕК. Также Пуянне предсказывает увеличение поставок сланцевой нефти из США.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль ожидает постепенного снижения поставок российской нефти на мировой рынок в течение всего года. В декабре 2022-го, согласно отчету МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из России упал на 200 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей.

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Платон Щукин
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