России предсказали постепенное снижение поставок нефти

Глава МЭА Бироль спрогнозировал постепенное снижение поставок российской нефти

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль ожидает постепенного снижения поставок российской нефти на мировой рынок в течение всего года. Такой прогноз он дал в ходе интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Reuters.

В декабре 2022 года, согласно отчету МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из России упал на 200 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей. К апрелю организация ожидает снижение на 1,8 миллиона баррелей по сравнению с февралем 2022 года.

Бироль признал, что прошлогодний предварительный прогноз по поводу снижения российского нефтяного экспорта оказался неточным, падение было значительно меньшим. Однако недостатки предсказания были связаны с оценкой скорости изменений, а не характера, напомнил он, что касается направления движения, то МЭА не ошиблось.

Также глава агентства отметил, что в добыче нефти Россия, где этот процесс заметно сложнее, чем на Ближнем Востоке, опиралась на западные технологии, а теперь компании, отвечавшие за них, ушли из страны. Так что вопрос экспорта касается не только санкций, но и технической возможности. «Если смотреть на более отдаленную перспективу, я считаю, что нефтяная промышленность России столкнется с огромными проблемами», — подчеркнул Бироль.

Ранее в МЭА подсчитали, что в декабре выручка российских экспортеров нефти сократилась на три миллиарда долларов по отношению к ноябрю, до 12,6 миллиарда долларов. Это самый низкий уровень с февраля 2021 года. Падение произошло на фоне вступления в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолка цен на уровне 60 долларов за баррель.

На совещании в январе президент России Владимир Путин призвал не допустить ситуации, когда скидка на российскую нефть создает угрозы для наполнения бюджета. Вице-премьер Александр Новак в ответ на это указал, что большие скидки на российскую нефть связаны с трудностями фрахта и носят временный характер, так что постепенно проблема разрешится сама собой, как и год назад.