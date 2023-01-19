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15:09, 19 января 2023Экономика

России предсказали постепенное снижение поставок нефти

Глава МЭА Бироль спрогнозировал постепенное снижение поставок российской нефти

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль ожидает постепенного снижения поставок российской нефти на мировой рынок в течение всего года. Такой прогноз он дал в ходе интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Reuters.

В декабре 2022 года, согласно отчету МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из России упал на 200 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей. К апрелю организация ожидает снижение на 1,8 миллиона баррелей по сравнению с февралем 2022 года.

Бироль признал, что прошлогодний предварительный прогноз по поводу снижения российского нефтяного экспорта оказался неточным, падение было значительно меньшим. Однако недостатки предсказания были связаны с оценкой скорости изменений, а не характера, напомнил он, что касается направления движения, то МЭА не ошиблось.

Также глава агентства отметил, что в добыче нефти Россия, где этот процесс заметно сложнее, чем на Ближнем Востоке, опиралась на западные технологии, а теперь компании, отвечавшие за них, ушли из страны. Так что вопрос экспорта касается не только санкций, но и технической возможности. «Если смотреть на более отдаленную перспективу, я считаю, что нефтяная промышленность России столкнется с огромными проблемами», — подчеркнул Бироль.

Ранее в МЭА подсчитали, что в декабре выручка российских экспортеров нефти сократилась на три миллиарда долларов по отношению к ноябрю, до 12,6 миллиарда долларов. Это самый низкий уровень с февраля 2021 года. Падение произошло на фоне вступления в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолка цен на уровне 60 долларов за баррель.

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На совещании в январе президент России Владимир Путин призвал не допустить ситуации, когда скидка на российскую нефть создает угрозы для наполнения бюджета. Вице-премьер Александр Новак в ответ на это указал, что большие скидки на российскую нефть связаны с трудностями фрахта и носят временный характер, так что постепенно проблема разрешится сама собой, как и год назад.

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Платон Щукин
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