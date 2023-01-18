Доходы России от экспорта нефти рекордно снизились

МЭА: выручка России от экспорта нефти в декабре сократилась на $3 миллиарда к ноябрю

Скидки на сорт нефти Urals рекордно снизили доходы российских экспортеров. В декабре их выручка сократилась на 3 миллиарда долларов по отношению к ноябрю, до 12,6 миллиарда долларов — самого низкого уровня с февраля 2021 года, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

В прошлом месяце, когда вступило в силу европейское нефтяное эмбарго и потолок цен, скидки на Urals к эталонному сорту Brent достигали 40 долларов за баррель, сообщили в МЭА. Средняя цена Brent в декабре составила около 83 долларов за баррель, то есть в некоторых случаях российская нефть продавалась почти в два раза дешевле бенчмарка. На этом фоне выручка отечественных экспортеров упала на 19 процентов, притом что объем поставок сократился всего на 2,5 процента, то есть на 200 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в месячном выражении снизилась на 30 тысяч баррелей, с 9,8 до 9,77 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу МЭА, в 2023 году ожидается дальнейший спад производства в России, из-за чего общие поставки нефти ОПЕК+ сократятся на 870 тысяч баррелей в сутки. При этом добыча в государствах, не входящих в ОПЕК+, вырастет на 1,9 миллиона баррелей в сутки. Эксперты называют главным драйвером роста предложения на мировом рынке увеличение добычи в США — эта страна, наряду с Канадой, Бразилией и Гайаной, второй год подряд бьет рекорд по годовым объемам производства нефти.

Ранее стало известно, что за три недели до вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты и потолка цен на них оптовые цены на дизельное топливо в России снизились до минимума с конца 2020 года. В целом падение от максимума за год уже составляет 30 процентов. Источники в нефтяной отрасли прямо связывают такую ситуацию со снижением спроса со стороны европейских покупателей.