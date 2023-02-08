Раскрыты неочевидные плюсы секса без обязательств

Сексолог Кокс назвала новый опыт и повышение самооценки плюсами секса без обязательств

Несомненными плюсами секса без обязательств является возможность почувствовать себя желанной и, как следствие, повысить самооценку, полагает сексолог Трэйси Кокс. Еще шесть неочевидных преимуществ случайных связей она раскрыла изданию Daily Mail.

Кокс уверена, что не все отношения должны быть серьезными. Иногда на серьезные отношения нет времени или желания, и это нормально. В этом случае интимная связь на одну ночь может стать прекрасной альтернативой мастурбации. Специалистка назвала ее отличным способом снять напряжение и получить новый опыт, не опасаясь осуждения.

Чувство отстранения, которое дает случайный секс, очень освобождает. Вы всегда хотели попробовать что-то слегка необычное? С кем лучше сделать это, чем с тем, кого вы больше никогда не увидите? Вы можете исследовать секс без осуждения, не опасаясь последствий, что особенно привлекательно для женщин Трэйси Кокс Сексолог

По мнению Кокс, еще один плюс связей без обязательств — отсутствие необходимости притворяться. Если что-то пошло не так, можно просто уйти и попытать счастья в другом месте. При этом, если партнеры подходят друг другу, результат может оказаться очень ярким. Это связано с тем, что эффект новизны и ощущение запретности усиливают эйфорию.

Специалистка посоветовала не забывать, что регулярные интимные контакты полезны для здоровья. Секс помогает снизить стресс, улучшает состояние кожи, способствует выработке гормонов счастья и удовольствия и помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Кокс отметила, что иногда случайный секс перерастает в серьезные отношения. Когда люди встречаются исключительно ради взаимного удовольствия, у них отсутствуют завышенные ожидания относительно друг друга, благодаря чему они могут лучше познакомиться.

Ранее сексопатолог Даниэль Беннет назвал женщинам способы вернуть сексуальную активность и наладить интимную жизнь. Он посоветовал сходить к врачу, проверить кровь и исследовать потенциальные проблемы с щитовидной железой, а если со здоровьем все в порядке, следует разобраться с собой.