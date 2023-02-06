Названы способы вернуть женскую сексуальную активность

Сексопатолог Беннет призвал проверить уровень гормонов, чтобы наладить сексуальную жизнь

Контроль уровня гормонов и работы щитовидной железы помогают наладить сексуальную жизнь в случае снижения либидо. Об этом изданию Cosmopolitan рассказал сексопатолог Даниэль Беннет.

Беннет объяснил, что существует всего четыре причины, по которым женское либидо может снижаться, и назвал способы вернуть сексуальную активность. По его словам, низкое либидо могут вызвать физические, гормональные и психологические проблемы, а также проблемы в отношениях.

Отправляйтесь к врачу, проверьте кровь, чтобы исследовать потенциальные проблемы с щитовидной железой. Затем выясните, нет было ли у вас сухости во влагалище, выясните, могут ли быть побочные действия принимаемых вами лекарств, в том числе противозачаточных таблеток Даниэль Беннет сексопатолог

Если с медицинской стороны все в порядке, следует разобраться в себе, отметил Беннет. Он порекомендовал первым делом позаботиться о своем теле, наладить режим питания и сна. Также он посоветовал исследовать свое тело и понять, какие прикосновения находят отклик.

Паре следует выбирать определенные дни и время для секса, и это не должно быть время, когда человек должен спать. Лучшее время — перед сном, когда организм уже расслаблен Даниэль Беннет сексопатолог

К снижению сексуального интереса могут приводить депрессия и сексуальная травма, предупредил сексопатолог. Если причиной снижения либидо является психическое здоровье, следует посетить курсы терапии, рекомендовал Беннет.

Ранее сексопатолог Аманда Мейджор назвала способ рассказать партнеру об измене. Она рекомендовала делать это без оправданий и обвинений.