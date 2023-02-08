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18:37, 8 февраля 2023Россия

Члены Союза художников топором вырубили дверь россиянки за долги

В Нижнем Новгороде члены Союза художников топором вырубили дверь женщине из-за долгов

Кадр: Кстати Новости Нижнего Новгорода / YouTube

Члены нижегородского филиала Союза художников России топором вырубили дверь в мастерскую, в которой проживает дочь умершего граффитиста и иллюстратора Николая Мидова. Видеосюжет опубликовала программа «Кстати» на YouTube.

Председатель нижегородского областного отделения Союза художников России Владимир Величко заявил, что россиянка занимает помещение, не имея на то оснований, и не оплачивает коммунальные счета. Долг женщины перед коммунальщиками на 1 января 2023 года превышал 130 тысяч рублей, сказал он. При этом мастерская — не единственное жилье дочери художника, утверждает Величко.

«У нее есть квартира на Мещерском озере, которую она сдает наверняка и получает бабки. Она — пустое место. Она не имеет права там быть», — заключил он.

Людмила Мидова, дочь умершего в 2022 году художника, считает, что ей хотят отомстить. По словам женщины, члены союза намерены выселить ее из-за якобы неудавшейся попытки украсть картины ее отца.

Ранее сообщалось, что пермский школьник-боксер избил сверстника из-за долга в сто рублей. Мать пострадавшего рассказала, что у ее сына диагностировали кровоизлияние.

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Алан Босиков
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