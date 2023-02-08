Российский школьник-боксер избил сверстника из-за ста рублей и попал на видео

В Перми школьник-боксер жестоко избил сверстника из-за ста рублей и попал на видео

В микрорайоне Гайва в Перми 12-летний школьник-боксер жестоко избил сверстника из-за долга в сто рублей. Видеозапись нападения на ребенка публикует местная группа во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как подросток валит на землю сверстника, после чего, навалившись на него, начинает бить его кулаком по голове и лицу. Избиение, судя по видеозаписи, продолжалось около минуты. Сверстник пытался остановить нападавшего, держа его за волосы, но результатов это не принесло.

Мать ребенка написала в местной группе, что ее сына били рядом с домом на улице Вильямса. Она уточнила, что нападавший подросток учился боксу в секции «Фаворит». По словам россиянки, после избиения у школьника появилось кровоизлияние в глазу, и голова стала синей.

«Мальчик был должен сыну сто рублей, он попросил его вернуть деньги, но тот сказал, что позже, а потом позвонил сыну и назначил встречу. Когда он пришел, тот сказал, что денег не будет, и ударил его первым», — рассказала мать школьника KP.RU.

Она добавила, что после случившего обратилась в полицию с просьбой разобраться в происшествии. В региональном управлении подтвердили факт получения заявления и добавили, что правоохранители начали проверку.

Ранее школьники в Нижнем Тагиле толпой избили четырех сверстников. На четверых школьников напали из-за того, что якобы кто-то из них украл электронную сигарету у оппонентов. 15 подростков сначала позвали сверстников поговорить по этому поводу, но когда те пришли, сразу набросились на них с кулаками.