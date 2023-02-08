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16:08, 8 февраля 2023Бывший СССР

В Верховной Раде потребовали посадить главу офиса Зеленского

Депутат Рады Лерос потребовал посадить в тюрьму главу офиса президента Украины Ермака

Депутат Верховной Рады Гео Лерос в ходе заседания парламента потребовал посадить в тюрьму главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Видеозапись с выступлением он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Когда ФСБшная гнида Ермак сядет за государственную измену?» — спросил Лерос у главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малыша.

Он подчеркнул, что в зале в этот момент находились Зеленский и сам Ермак.

Лерос уверен в том, что глава офиса президента является главным агентом России на Украине и повинен в гибели множества украинских граждан.

В 2020 году суд в Киеве обязал СБУ открыть уголовное дело по статьям «государственная измена» и «шпионаж» в отношении Ермака. На Украине существует мнение, что именно он отдал приказ остановить операцию по задержанию «вагнеровцев» — группы российских граждан, которых выманили в Белоруссию.

В январе 2023 года депутат Рады Александр Дубинский обвинил Ермака в увольнении нелояльных власти чиновников — по мнению нардепа, глава офиса президента противостоит людям из «старого» окружения Зеленского.

Алевтина Запольская
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