Депутат Рады обвинил Ермака в лишении должностей нелояльных чиновников

Депутат Рады заявил, что глава офиса Зеленского Ермак «убирает» нелояльных чиновников

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак «убирает» нелояльных чиновников и министров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Читаю фамилии министров, которых якобы собираются отправить в отставку в ближайшее время — и вижу сразу несколько линий конфликтов. (…) И во всех этих линиях — Ермак противостоит людям из «старого» окружения Зеленского либо убирает не на 101 процент лояльных», — утверждает депутат Рады.

Он уточнил, что вице-премьер Украины Ирина Верещук, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и министр образования и науки Сергей Шкарлет «подотчетны» уволенному замглавы офиса президента страны Кириллу Тимошенко. Кроме того, глава украинского Министерства культуры Александр Ткаченко находится в конфликте с Ермаком, добавил Дубинский.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники заявило, что на Украине заговорили о возможной отставке двух министров — главы Министерства молодежи и спорта Вадима Гутцайта и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Как предполагается, они лишатся должностей в ближайшее время.