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16:45, 30 января 2023Бывший СССР

Депутат Рады обвинил Ермака в лишении должностей нелояльных чиновников

Депутат Рады заявил, что глава офиса Зеленского Ермак «убирает» нелояльных чиновников
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак «убирает» нелояльных чиновников и министров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Читаю фамилии министров, которых якобы собираются отправить в отставку в ближайшее время — и вижу сразу несколько линий конфликтов. (…) И во всех этих линиях — Ермак противостоит людям из «старого» окружения Зеленского либо убирает не на 101 процент лояльных», — утверждает депутат Рады.

Он уточнил, что вице-премьер Украины Ирина Верещук, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и министр образования и науки Сергей Шкарлет «подотчетны» уволенному замглавы офиса президента страны Кириллу Тимошенко. Кроме того, глава украинского Министерства культуры Александр Ткаченко находится в конфликте с Ермаком, добавил Дубинский.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники заявило, что на Украине заговорили о возможной отставке двух министров — главы Министерства молодежи и спорта Вадима Гутцайта и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Как предполагается, они лишатся должностей в ближайшее время.

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Кристина Есикова
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