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14:27, 30 января 2023Бывший СССР

На Украине заговорили о возможной отставке двух министров

«Украинская правда»: украинских министров Гутцайта и Рябикина уволят в ближайшее время

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине заговорили о возможной отставке двух министров — главы Министерства молодежи и спорта Вадима Гутцайта, а также министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Предполагается, что их снимут с должностей в ближайшее время, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Гутцайт уже возглавил Национальный олимпийский комитет, а главе «мертворожденного» Министерства стратегический отраслей промышленности Рябикину прочат место посла Украины в Китае.

Заменить Гутцайта после его увольнения, по данным источников «Украинской правды», может призер сиднейской Олимпиады в тройном прыжке, депутат Киевсовета и советник главы офиса президента Владимира Зеленского Елена Говорова. При этом не исключается, что министерство и вовсе могут ликвидировать, объединив с Минкультуры.

«Кроме того, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также Министерство аграрной политики и продовольствия могут объединить с Минэкономики», — отмечает издание.

Министру энергетики Герману Галущенко и главе Минобороны Алексею Резникову, уверяют источники, пока отставка не грозит.

Ранее в отставку ушел замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По данным украинских СМИ, он может стать главой областной военной администрации в подконтрольной киевским властям части Херсонской области.

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Алевтина Запольская
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