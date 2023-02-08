Джулия Фокс вышла в свет в оголяющем тело наряде из обрезков джинсов

Актриса Джулия Фокс посетила вечеринку в Нью-Йорке в платье из обрезков поясов джинсов

Американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость посетила вечеринку, организованную перед началом Недели моды в Нью-Йорке. Для мероприятия манекенщица выбрала оголяющее тело платье, созданное из обрезков поясов джинсов. Ее образ дополнили оверсайз-куртка, ботильоны и небольшая сумка из денима.

Кроме того, Фокс сделала макияж в стиле smoky eyes и нанесла на губы перламутровую помаду. Также она распустила волосы и зачесала их назад.

В декабре 2022 года Фокс появилась на публике в одежде российского дизайнера и стилистки Ксюши Смо. Знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в шапке-балаклаве модели Lovers черного цвета, к которой были пришиты уши.