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18:23, 8 февраля 2023Мир

Зеленского раскритиковали за нарушение самого строгого вида этикета

Эксперт по этикету Холгова раскритиковала образ Зеленского на встрече с Карлом III

Фото: Aaron Chown / Reuters

Одежда, которую выбрал президент Украины Владимир Зеленский для встречи с королем Великобритании Карлом III не соответствует деловому протоколу и придворному этикету. Об этом «Ленте.ру» заявила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова, комментируя образ украинского главы, надевшего на встречу с британским монархом военную цвета хаки и военные штаны.

«Придворный этикет — самый строгий из всех существующих. Соблюдать требования дресс-кода, когда мы находимся в системе придворного этикета, конечно, даже еще важнее, чем при встрече с президентом какой-то страны. Конечно, человек должен быть в деловом костюме. На территории своей страны он может находиться в чем угодно, но, когда он прилетает в другую страну, как минимум, там нужно переодеться. Неправильно приходить на встречу к королю Великобритании в таком виде», — сказала эксперт.

Она также отметила, что соблюдение дресс-кода имеет очень большое значение для британского короля.

«К соблюдение дресс-кода Карл III относится очень серьезно судя по тому, как он выглядит, а выглядит он всегда безупречно. Когда я преподаю, я всегда привожу его в пример. В плане дресс-кода нынешний король прекрасен. Я, как специалист, убеждена, что британцы отметят [несоответствие образа Зеленского дресс-коду]. Другой вопрос, как они лично относятся к происходящему: может, они настолько тепло относятся к Зеленскому, что закроют на это глаза», — объяснила Холгова.

8 февраля Зеленский прилетел с официальным визитом в Великобританию. Это его вторая зарубежная поездка после начала военных действий на территории Украины. На опубликованных в СМИ кадрах главы Украины в Вестминистерском дворце, где он встретился с королем Великобритании Карлом III видно, что украинский лидер одет в традиционные для него кофту цвета хаки и военные штаны.

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Кирилл Садовский
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