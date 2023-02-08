Карл III встретится с Зеленским

Король Великобритании Карл III проведет аудиенцию с президентом Украины Зеленским

Король Великобритании Карл III проведет аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в Twitter сообщает PA Media.

Встреча состоится 8 февраля, заявили в Букингемском дворце. Как сообщает «РБК-Украина», Зеленский уже прибыл в Лондон.

В октябре Зеленский пообщался по телефону с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Украинский лидер пригласил политика в Киев.