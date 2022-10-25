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23:02, 25 октября 2022Бывший СССР

Зеленский поговорил по телефону с новым премьером Британии

Президент Украины Зеленский поговорил по телефону с новым премьером Британии Сунаком
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом политик сообщил в своем видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину», — сообщил украинский лидер.

25 октября король Карл III подтвердил вступление Риши Сунака в должность премьер-министра страны. Монарх также дал ему первое поручение: формирование нового правительства.

20 октября Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку. Политик признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера.

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Марина Совина
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