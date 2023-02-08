В Волгограде отменили запланированный концерт Инстасамки

В Волгограде отменили запланированный концерт рэперши Инстасамки после протестов

В Волгограде после протестов отменили запланированный концерт российской рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной под псевдонимом Инстасамка. Об этом сообщает «Волгоградская правда».

Выступление должно было состояться в одном из клубных заведений города 18 марта 2023 года в рамках тура артистки по России.

«Вчера позвонили организаторы, сказали, что концерта не будет. Вроде бы тур переносится на следующий год, но это не точно», — сообщили представители площадки, на которой должен был состояться концерт Инстасамки.

В конце января глава Пятигорска призвал отменить концерт рэп-исполнительницы в городе. Мэр заявил, что жители Пятигорска негативно отнеслись к предстоящему выступлению артистки.

Ранее глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата. По ее словам, несмотря на возрастную маркировку, выступления артистки посещает большое количество несовершеннолетних.