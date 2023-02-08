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05:57, 8 февраля 2023Интернет и СМИ

Раскрыта опасность бесплатного интернета

«Прайм»: киберэксперт Фесенко заявила, что подключение к открытым точкам Wi-Fi опасно

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Специалист по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Мария Фесенко в беседе с агентством «Прайм» раскрыла опасность подключения к бесплатному Wi-Fi и рассказала, как можно защитить себя от злоумышленников.

По словам Фесенко, подключение к открытым точкам Wi-Fi опасно само по себе. В первую очередь, пользователь становится «видимым» для злоумышленников. Также переданные таким образом данные легче перехватить и расшифровать — в частности, логин и пароль для доступа в банк-клиент, заявила киберэксперт.

Как отмечает специалист, многие не любят, когда для подключения к бесплатному интернету требуется авторизация через SMS, однако это полезно, подчеркнула Фесенко — чем больше подобных требований, тем выше надежность сети. Помимо этого, она порекомендовала обращать внимание на имя сети при подключении.

При использовании общественного Wi-Fi есть главное правило — нельзя посещать сайты, где нужно вводить конфиденциальную информацию, резюмировала киберэксперт.

Ранее директор Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Виктор Гулевич рассказал, что модули в операционной системе (ОС) смартфона следят за геолокацией, подключением к сотовым операторам и перемещением между ними, а также подключением к Wi-Fi сетям.

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Юлия Мискевич
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