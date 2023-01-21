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04:03, 21 января 2023Наука и техника

Киберэксперт рассказал о причинах слежки через смартфон

«Прайм»: киберэксперт Гулевич заявил, что модули в ОС смартфона следят за геолокацией

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Модули в операционной системе (ОС) смартфона следят за геолокацией, подключением к сотовым операторам и перемещением между ними, а также подключением к Wi-Fi сетям. О причинах слежки через смартфон рассказал директор Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Виктор Гулевич в беседе с агентством «Прайм».

Как заявил специалист, приложения смартфона собирают всю получаемую информацию фото и видео — в частности, дату съемки, место съемки, данные о действующих лицах и прочее.

Киберэксперт порекомендовал следовать базовым правилам безопасности в информационном пространстве — не скачивать малоизвестные приложения, следить за уровнем доступа, которые приложения просят при установке, запретить доступ в интернет приложениям. На компьютере можно использовать файрвол — барьер нежелательного контента.

Ранее руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов рассказал, что пользователи мессенджеров Telegram и WhatsApp могут стать жертвами слежки.

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Юлия Мискевич
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