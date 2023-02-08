Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:24, 8 февраля 2023Мир

Россия пригрозила Британии последствиями в случае поставок истребителей Киеву

Посольство России: поставки британских истребителей Украине будут иметь последствия

Фото: Joe Giddens / Reuters

Решение властей Великобритании о поставках истребителей Украине будет иметь последствия для Европы и всего мира. Таким развитием ситуации пригрозили Лондону в российском посольстве в Соединенном Королевстве, передает РИА Новости.

«Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира», — заявили в диппредставительстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила Британии последствиями в случае поставок истребителей Киеву
Футболистка с нулевым размером груди показала фото в бикини и восхитила фанатов
Двое российских детей ушли на рыбалку и попали в больницу с обморожением
В Дубае запретили криптовалюты с повышенной конфиденциальностью
Раскрыты способы сделать секс умопомрачительным
В Албании арестовали грузинского вора в законе Лавасоглы Батумского
Разработан имитирующий клеточный рецептор биосенсор
Три страны стали лидерами по въездному туризму в России
В США выразили заинтересованность в восстановлении диалога с Китаем
Еще одна европейская страна передаст Украине танки Leopard
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.