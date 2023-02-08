Россия пригрозила Британии последствиями в случае поставок истребителей Киеву

Посольство России: поставки британских истребителей Украине будут иметь последствия

Решение властей Великобритании о поставках истребителей Украине будет иметь последствия для Европы и всего мира. Таким развитием ситуации пригрозили Лондону в российском посольстве в Соединенном Королевстве, передает РИА Новости.

«Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира», — заявили в диппредставительстве.