В кабмине Британии рассказали о переговорах по передаче истребителей Украине

Представитель Сунака: Великобритания не приняла решение по поставкам истребителей Киеву

Власти Великобритании еще не приняли решение по вопросу поставок истребителей Украине. О ходе переговоров по этой теме рассказал представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, передает Reuters.

«Премьер-министр поручил министру обороны [Бену Уоллесу] изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить [Киеву], но, для ясности, речь идет о долгосрочной перспективе, а не краткосрочных возможностях, в которых сейчас больше всего нуждается Украина», — рассказал представитель британского кабмина.