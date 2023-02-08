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18:20, 8 февраля 2023Мир

В кабмине Британии рассказали о переговорах по передаче истребителей Украине

Представитель Сунака: Великобритания не приняла решение по поставкам истребителей Киеву

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Власти Великобритании еще не приняли решение по вопросу поставок истребителей Украине. О ходе переговоров по этой теме рассказал представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, передает Reuters.

«Премьер-министр поручил министру обороны [Бену Уоллесу] изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить [Киеву], но, для ясности, речь идет о долгосрочной перспективе, а не краткосрочных возможностях, в которых сейчас больше всего нуждается Украина», — рассказал представитель британского кабмина.

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Виктория Кондратьева
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