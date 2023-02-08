Зеленский пообещал добиваться поставок истребителей Киеву

Владимир Зеленский: Украина сделает все, чтобы убедить мир поставить ей истребители

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы убедить мир поставить современные истребители Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters.

С обещанием добиваться поставок украинский лидер выступил в ходе визита в Великобританию.

Отмечается, что он также подарил спикеру Палаты общин Линдси Хойлу шлем одного из украинских пилотов. На шлеме были написаны слова «У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы защитить ее», передает Express.co.uk.

Ранее сообщалось, что 8 февраля Зеленский посетил Великобританию и встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком. Визит в Соединенное Королевство стал для него первым с начала спецоперации.

В ходе встречи Сунак заявил, что цель Великобритании — обеспечить победу Украины в конфликте. Он также подчеркнул, что хочет увидеть победу в этом году.