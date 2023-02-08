Зеленский встретился с Сунаком

Президент Украины Зеленский встретился с премьером Великобритании Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Соединенном Королевстве. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Зеленский в Великобритании», — подписал он прикрепленную фотографию, на которой можно увидеть встречу политиков. Как сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram, Зеленский выступит перед парламентом в Лондоне. Кроме того, президент Украины будет наблюдать за учениями, которые Вооруженные силы республики проводят на британских военных базах.