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13:59, 8 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с Сунаком

Президент Украины Зеленский встретился с премьером Великобритании Сунаком

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Соединенном Королевстве. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Зеленский в Великобритании», — подписал он прикрепленную фотографию, на которой можно увидеть встречу политиков. Как сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram, Зеленский выступит перед парламентом в Лондоне. Кроме того, президент Украины будет наблюдать за учениями, которые Вооруженные силы республики проводят на британских военных базах.

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Кристина Есикова
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