Президент Украины Зеленский приедет в Британию на встречу с премьером страны Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Великобританию в среду, 8 февраля, чтобы встретиться с премьер-министром страны Риши Сунаком. Об этом пишет Reuters со ссылкой на канцелярию британского политика.

Зеленский также посетит украинских военнослужащих, которые проходят обучение в Британии, и выступит перед местным парламентом, говорится в заявлении.

В офисе Сунака также объявили о планах расширить подготовку Вооруженных сил Украины на море и в воздухе, включая обучение пилотов истребителей и морских пехотинцев. Кроме того, в Лондоне хотят ускорить поставки военной техники. В заявлении говорится, что обучение позволит пилотам в будущем управлять современными истребителями стандарта НАТО.

Британский премьер уже встречался с Зеленским, он прибыл с визитом в Киев 18 ноября. В ходе переговоров политики обсудили «наиболее важные вопросы», касающиеся как безопасности их стран, так и безопасности на глобальном уровне.