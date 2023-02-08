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11:32, 8 февраля 2023Мир

Зеленский приедет в Великобританию

Президент Украины Зеленский приедет в Британию на встречу с премьером страны Сунаком

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Великобританию в среду, 8 февраля, чтобы встретиться с премьер-министром страны Риши Сунаком. Об этом пишет Reuters со ссылкой на канцелярию британского политика.

Зеленский также посетит украинских военнослужащих, которые проходят обучение в Британии, и выступит перед местным парламентом, говорится в заявлении.

В офисе Сунака также объявили о планах расширить подготовку Вооруженных сил Украины на море и в воздухе, включая обучение пилотов истребителей и морских пехотинцев. Кроме того, в Лондоне хотят ускорить поставки военной техники. В заявлении говорится, что обучение позволит пилотам в будущем управлять современными истребителями стандарта НАТО.

Британский премьер уже встречался с Зеленским, он прибыл с визитом в Киев 18 ноября. В ходе переговоров политики обсудили «наиболее важные вопросы», касающиеся как безопасности их стран, так и безопасности на глобальном уровне.

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Елизавета Наумова
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