Зеленский приедет в Великобританию
Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Великобританию в среду, 8 февраля, чтобы встретиться с премьер-министром страны Риши Сунаком. Об этом пишет Reuters со ссылкой на канцелярию британского политика.
Зеленский также посетит украинских военнослужащих, которые проходят обучение в Британии, и выступит перед местным парламентом, говорится в заявлении.
В офисе Сунака также объявили о планах расширить подготовку Вооруженных сил Украины на море и в воздухе, включая обучение пилотов истребителей и морских пехотинцев. Кроме того, в Лондоне хотят ускорить поставки военной техники. В заявлении говорится, что обучение позволит пилотам в будущем управлять современными истребителями стандарта НАТО.
Британский премьер уже встречался с Зеленским, он прибыл с визитом в Киев 18 ноября. В ходе переговоров политики обсудили «наиболее важные вопросы», касающиеся как безопасности их стран, так и безопасности на глобальном уровне.