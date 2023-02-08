Премьер Британии заявил о желании добиться победы в этом году

Премьер Британии Сунак: мы хотим решительной военной победы на Украине в этом году

Премьер Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что хочет видеть решительную военную победу на Украине в этом году. Цитату приводит Reuters.

«Нашей целью остается обеспечить победу Украины в этом конфликте», — заявил Сунак, выступая в парламенте.

Сегодня в Лондон прибыл президент Украины Владимир Зеленский, он уже встретился с Сунаком. Британский политик пообещал украинскому лидеру увеличить поставки военной помощи.

Затем МИД Британии расширил список санкций против России. В обновленный список вошли всего 15 физических и юридических лиц. Меры в том числе коснулись уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России Бориса Титова, прокурора Республики Коми Николая Егорова, а также на председателя группы компаний «Р-Фарм» Алексея Репика.