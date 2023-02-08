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14:13, 8 февраля 2023Мир

Великобритания расширила список санкций против России

Reuters: МИД Великобритании сообщил о расширении списка санкций против России

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания расширила список санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что в обновленный список вошли 15 физических и юридических лиц. Теперь санкции распространяются на уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте Росси Бориса Титова, прокурора Республики Коми Николая Егорова, председателя группы компаний «Р-Фарм» Алексея Репика.

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Глеб Бажуткин
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