Reuters: МИД Великобритании сообщил о расширении списка санкций против России

Великобритания расширила список санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что в обновленный список вошли 15 физических и юридических лиц. Теперь санкции распространяются на уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте Росси Бориса Титова, прокурора Республики Коми Николая Егорова, председателя группы компаний «Р-Фарм» Алексея Репика.