Байден объяснил объедение стран НАТО необходимостью противостоять России
Президент США Джо Байден объяснил объединение стран НАТО необходимостью противодействовать специальной военной операции России на Украине. Соответствующее заявление он сделал в ежегодном послании перед членами Палаты представителей и Сената. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.
«Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии президента России Владимира Путина. Мы поддерживали украинский народ», — сказал он.
В обращении к конгрессу Байден также заявил, что между американскими политическими силами нет разногласий по поддержке Украины, они сохраняют единство в этом вопросе. Он обратился к послу Украины Оксане Маркаровой. Политик заверил ее, что США будут поддерживать Киев «так долго, как это потребуется». «Америка объединена в поддержке вашей страны», — заявил Байден.