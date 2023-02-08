Байден объяснил объедение стран НАТО необходимостью противостоять России

Байден заявил, что США объединили страны НАТО для противодействия России на Украине

Президент США Джо Байден объяснил объединение стран НАТО необходимостью противодействовать специальной военной операции России на Украине. Соответствующее заявление он сделал в ежегодном послании перед членами Палаты представителей и Сената. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии президента России Владимира Путина. Мы поддерживали украинский народ», — сказал он.

В обращении к конгрессу Байден также заявил, что между американскими политическими силами нет разногласий по поддержке Украины, они сохраняют единство в этом вопросе. Он обратился к послу Украины Оксане Маркаровой. Политик заверил ее, что США будут поддерживать Киев «так долго, как это потребуется». «Америка объединена в поддержке вашей страны», — заявил Байден.