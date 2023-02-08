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07:48, 8 февраля 2023Мир

Байден объяснил объедение стран НАТО необходимостью противостоять России

Байден заявил, что США объединили страны НАТО для противодействия России на Украине

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Президент США Джо Байден объяснил объединение стран НАТО необходимостью противодействовать специальной военной операции России на Украине. Соответствующее заявление он сделал в ежегодном послании перед членами Палаты представителей и Сената. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии президента России Владимира Путина. Мы поддерживали украинский народ», — сказал он.

В обращении к конгрессу Байден также заявил, что между американскими политическими силами нет разногласий по поддержке Украины, они сохраняют единство в этом вопросе. Он обратился к послу Украины Оксане Маркаровой. Политик заверил ее, что США будут поддерживать Киев «так долго, как это потребуется». «Америка объединена в поддержке вашей страны», — заявил Байден.

Марина Совина
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