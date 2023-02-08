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06:05, 8 февраля 2023Мир

Байден заявил о единстве политических сил США по поддержке Украины

Байден в обращении заявил о единстве политических сил США по поддержке Украины

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Президент США Джо Байден утверждает, что между американскими политическими силами нет разногласий по поддержке Украины, они сохраняют единство в этом вопросе. Такое заявление он сделал в ежегодном обращении к Конгрессу, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

Во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом (нижняя и верхняя палаты Конгресса) Байден обратился к присутствовавшей в качестве почетного гостя послу Украины Оксане Маркаровой. Он заверил ее, что США будут поддерживать Киев «так долго, как это потребуется». «Америка объединена в поддержке вашей страны», — заявил Байден.

Ранее Байден назвал российскую спецоперацию на Украине «испытанием на века для Америки и всего мира».

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Марина Совина
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