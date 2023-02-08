Байден назвал спецоперацию России «испытанием на века» для США

Байден назвал специальную военную операцию испытанием на века и обещал поддержку Украине

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу назвал спецоперацию России «испытанием на века» для США и всего мира. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Она стала испытанием для Америки, испытанием для мира», — высказался политик.

В ходе выступления Байден также обратился к послу Украины Оксане Маркаровой, которая присутствовала на мероприятии в качестве почетного гостя. Американский лидер пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Ранее аналитик Брук Сэмпл объяснила боязнь Байдена отправлять войска США на линию фронта. По ее словам, сейчас Вашингтон помогает Киеву из страха перед затяжным конфликтом на истощение, который станет испытанием для международных отношений. При этом отмечается, что раньше Соединенные Штаты оказывали поддержку украинской стороне из страха перед «российской ядерной эскалацией».