Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько нужно»

Байден в обращении заявил, что США готовы поддерживать Украину «столько, сколько нужно»

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что Соединенные Штаты едины в вопросе поддержки Украины и готовы ее продолжать столько, сколько нужно. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно», — пообещал Байден, обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, присутствующей на оглашении послания в качестве почетного гостя.

Ранее Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века для Америки и всего мира».