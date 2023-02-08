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05:35, 8 февраля 2023Мир

Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько нужно»

Байден в обращении заявил, что США готовы поддерживать Украину «столько, сколько нужно»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что Соединенные Штаты едины в вопросе поддержки Украины и готовы ее продолжать столько, сколько нужно. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно», — пообещал Байден, обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, присутствующей на оглашении послания в качестве почетного гостя.

Ранее Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века для Америки и всего мира».

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Марина Совина
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