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14:57, 7 февраля 2023Мир

Боязнь Байдена отправить войска США на линию фронта объяснили

Bloomberg: Байден боится отправлять войска США на линию фронта из-за гнева Путина

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден боится отправлять войска страны на линию фронта на Украине. Аналитик Брук Сэмпл объяснила причины страха американского политика в материале Bloomberg.

В статье сказано, что сейчас Вашингтон помогает Киеву из страха перед затяжным конфликтом на истощение, который станет испытанием для международных отношений. При этом отмечается, что раньше Соединенные Штаты оказывали поддержку украинской стороне из страха перед «российской ядерной эскалацией».

«Такая помощь имеет свои пределы, поэтому американский президент Джо Байден отказывается отправлять на линию фронта свои войска, не желая еще больше гневить [президента России Владимира] Путина», — говорится в материале.

По словам аналитика, США пытаются помочь Украине защитить себя, однако это не означает, что Киев должен вернуть «недосягаемые» на сегодня районы, то есть новые российские регионы и Крым. Сэмпл также отметила, что украинскую экономику разрушили в ходе военного конфликта, поэтому государство не может быть стабильным.

«Есть все основания для тревоги, так как не понесший никакого наказания за чудовищные и катастрофические промахи интеллектуально-промышленный комплекс Запада снова поддерживает военную интервенцию», — подытожила аналитик.

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Виктория Кондратьева
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