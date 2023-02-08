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16:54, 8 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о заполненных ранеными солдатами ВСУ больницах Краматорска

Офицер ЛНР Киселев: больницы Краматорска не могут принять гражданских из-за раненых ВСУ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Краматорске сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, больницы города не могут принять мирных жителей из-за переполнения палат ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в Telegram.

«Местные сообщают, что сейчас в больницы не везут даже на автомобилях скорой помощи. Причина проста: город заполонили раненные боевики ВСУ, для которых освободили все больницы», — написал Киеселев.

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Кристина Есикова
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