В ЛНР рассказали о заполненных ранеными солдатами ВСУ больницах Краматорска

Офицер ЛНР Киселев: больницы Краматорска не могут принять гражданских из-за раненых ВСУ

В Краматорске сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, больницы города не могут принять мирных жителей из-за переполнения палат ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в Telegram.

«Местные сообщают, что сейчас в больницы не везут даже на автомобилях скорой помощи. Причина проста: город заполонили раненные боевики ВСУ, для которых освободили все больницы», — написал Киеселев.