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11:01, 8 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о продвижении российских частей в Артемовске

Замглавы 2 АК Алаудинов: российские части продвинулись в Артемовске, заняв несколько улиц

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Силы ЧВК «Вагнер» и подразделения Министерства обороны России развивают успешное наступление в Артемовске, сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым гвардейским Луганско-Северодонецким армейским корпусом (АК) Апты Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, российские силы уже «обняли» город с правой стороны и заняли несколько улиц. Также идет продвижение в сторону трассы на Константиновку. «Это единственная трасса, по которой пока еще остается сообщение между непосредственно заблокированными силами и средствами украинской стороны и их тылом», — уточнил Алаудинов.

Ранее он рассказал, что из-за тяжелого положения Киев перебрасывает в Донбасс резервы с херсонского, харьковского направлений и западной Украины.

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Василий Мека
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