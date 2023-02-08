В ЛНР сообщили о продвижении российских частей в Артемовске

Замглавы 2 АК Алаудинов: российские части продвинулись в Артемовске, заняв несколько улиц

Силы ЧВК «Вагнер» и подразделения Министерства обороны России развивают успешное наступление в Артемовске, сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым гвардейским Луганско-Северодонецким армейским корпусом (АК) Апты Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, российские силы уже «обняли» город с правой стороны и заняли несколько улиц. Также идет продвижение в сторону трассы на Константиновку. «Это единственная трасса, по которой пока еще остается сообщение между непосредственно заблокированными силами и средствами украинской стороны и их тылом», — уточнил Алаудинов.

Ранее он рассказал, что из-за тяжелого положения Киев перебрасывает в Донбасс резервы с херсонского, харьковского направлений и западной Украины.