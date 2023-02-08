В ЛНР заявили о переброске резервов ВСУ с запада Украины в Донбасс

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что Киев перебрасывает силы с запада Украины в Донбасс

Из-за тяжелого положения Киев перебрасывает в Донбасс резервы с херсонского, харьковского направлений и западной Украины, заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» и заместитель командующего второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса (АК) Апты Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

«С противоположной стороны начинает прорывать информация, что у них дела очень плохи, в топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с западной Украины», — сказал Алаудинов.

Накануне подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Кременная — Сватово за сутки потеряли около 200 человек.