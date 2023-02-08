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10:07, 8 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР оценили потери ВСУ под Кременной за сутки в 200 человек

Андрей Марочко заявил, что украинские войска потеряли под Кременной 200 человек за сутки

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Кременная — Сватово за сутки потеряли около 200 человек, сообщил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

В частности, эта цифра учитывает потери в 14-й, 92-й, 25-й, 81-й и 95-й бригадах ВСУ. «Также в 103-й бригаде территориальной обороны до 30 человек пропали без вести», — сообщил Марочко.

Накануне он рассказал, что под Угледаром и Артемовском ВСУ сбрасывают на российские подразделения гранаты с отравляющим веществом, похожим на полицейский слезоточивый газ.

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Василий Мека
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